***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.03.2021 16:45
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 30/03/2021 tarih ve 31 nolu kararında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. maddesi 1. Fıkrası uyarınca Sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un aynen kabul edilerek onaylanmasına
Sermaye artırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında Kurul'a sunulması ve kamuya açıklanması konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Ek: Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921841
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1547
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1352
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
18:05452,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 452,04
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3492
|8,3542
|% 1,89
|
|Euro
|9,7942
|9,8029
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,4143
|11,4716
|% 1,55
|
|Frank
|8,8162
|8,8693
|% 1,51
|
|Riyal
|2,2188
|2,2300
|% 1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-26,95
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,94
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Seans Raporu
18:05
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17:58AVGYO
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17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
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17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem