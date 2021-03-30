***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 30/03/2021 tarih ve 31 nolu kararındaSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. maddesi 1. Fıkrası uyarınca Sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un aynen kabul edilerek onaylanmasınaSermaye artırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında Kurul'a sunulması ve kamuya açıklanması konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Ek: Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921841BIST