***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2020 17:34
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSA LEVENT ORTAKÇIER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
UĞUR AKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Vekaleten İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İK ve Kalite Sist.Koordinatörü, Risk Kontrol ve İç Denetim Koord.
MEHMET AGAH VURUŞKAN Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE ve Ürün) Ziraat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı (Ticari)
CELAL MADAZLI Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Vekaleten İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı (Hayvan Sağlığı)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849924
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00371,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,24
|Açılış
|: 371,04
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
371,27
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6083
|8,6515
|% 0,75
|
|Frank
|7,0638
|7,1064
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8031
|1,8121
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|14,47
|
|Altın Gr.
|371
|371
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.437
|-10,40
|
|Tam
|2.474
|2.504
|-14,60
|
|Yarım
|1.207
|1.222
|-7,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,08
|
|B. Petrol
|40,78
|40,78
|-1,52
|