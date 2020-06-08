***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSA LEVENT ORTAKÇIER Genel Müdür Üst Düzey YöneticiUĞUR AKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Vekaleten İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İK ve Kalite Sist.Koordinatörü, Risk Kontrol ve İç Denetim Koord.MEHMET AGAH VURUŞKAN Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE ve Ürün) Ziraat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı (Ticari)CELAL MADAZLI Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Vekaleten İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı (Hayvan Sağlığı)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849924BIST