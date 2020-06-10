HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.090.191
|% 10,00
|ISBIR
|976,60
|793.993
|% 9,99
|RTALB
|24,92
|3.782.956
|% 9,97
|DAGHL
|9,60
|2.076.143
|% 9,97
|AKCNS
|11,26
|59.111.497
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6374
|8,6807
|% 0,18
|Frank
|7,1484
|7,1914
|% 0,42
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% -0,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|4,22
|Altın Gr.
|375
|375
|0,67
|Cumhuriyet
|2.431
|2.459
|3,20
|Tam
|2.502
|2.527
|-0,40
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,60
|Çeyrek
|611
|617
|0,80
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,20
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,04
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,84
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 63 değişimle 109922 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 62 değişimle 109909 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 59 değişimle 109884 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 6 değişimle 109895 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 63 değişimle 109920 puandan