***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2020 15:54
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSA LEVENT ORTAKÇIER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır
UĞUR AKBAŞ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Vekaleten OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.
MEHMET AGAH VURUŞKAN Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörü Ziraat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE ve Ürün)
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Vekaleten
MEHMET GÖKHAN KÖSEOĞLU Strateji ve Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Danışmanı
MURAT SONAY AKARSU Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici İç Anadolu Bölge Müdürü
HÜSEYİN ÇİMEN Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Denetim Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851208
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0442
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8621
En Düşük
6,8141
18:057,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0574
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 379,43
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5828
|8,6258
|% 0,74
|
|Frank
|7,1847
|7,2280
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-10,18
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.482
|-3,50
|
|Tam
|2.532
|2.550
|-3,60
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|-1,70
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,28
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,89
|38,89
|0,16
|