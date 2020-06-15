***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSA LEVENT ORTAKÇIER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadırUĞUR AKBAŞ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Vekaleten OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.MEHMET AGAH VURUŞKAN Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörü Ziraat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE ve Ürün)CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) VekaletenMEHMET GÖKHAN KÖSEOĞLU Strateji ve Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür DanışmanıMURAT SONAY AKARSU Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici İç Anadolu Bölge MüdürüHÜSEYİN ÇİMEN Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Denetim Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851208BIST