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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.10.2020 11:00
GÜNCEL HABERLER



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Takimsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması 50000 49.891,49 TRY 99,78 Bağlı Ortaklık
Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması 3000000 3000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Her türlü tohum üretimi geliştirilmesi faaliyetlerini yapmak bununla ilgili seralar ve donanımlı alanlar kurmaktır 750000 750000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Her türlü zirai ilaçların toptan ve perakende ticaretini üretimini ithalat ve ihracatını iç ve dış piyasalarda pazarlamasını yapmak, 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877706


BIST



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BIST En Aktif Hisseler13:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,20 113.831.285 % 10,00  
KENT 367,50 2.369.273 % 10,00  
ISBIR 3.570,70 4.420.527 % 10,00  
SODSN 26,00 613.678 % 9,98  
YAPRK 64,50 11.785.227 % 9,97  
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13:06 Alış Satış %  
Dolar 7,7407 7,7483 % 0,35  
Euro 9,0951 9,1065 % 0,56  
Sterlin 9,9106 9,9603 % -0,15  
Frank 8,4053 8,4559 % 0,89  
Riyal 2,0563 2,0666 % 0,43  
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13:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 11,75  
Altın Gr. 472 472 5,10  
Cumhuriyet 3.121 3.168 -2,00  
Tam 3.112 3.190 5,03  
Yarım 1.504 1.543 2,44  
Çeyrek 754 772 1,22  
Gümüş.Ons 23,62 23,66 0,39  
Gümüş Gr. 5,90 5,91 0,15  
B. Petrol 41,95 41,95 -0,35  
Seans Raporu 13:06
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