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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.02.2021 16:58



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Uğur Akbaş Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 12.02.2021 2627511412 ugur.akbas@hektas.com.tr
Betül Madenüs Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 23.11.2018 2627511412 betul.madenus@hektas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 210710, 702920




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909376


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 5,39 19.792.924 % 10,00  
DARDL 34,98 7.618.644 % 10,00  
KONTR 94,70 92.674.274 % 9,99  
KRGYO 7,60 25.688.667 % 9,99  
RODRG 28,00 9.557.588 % 9,98  
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Dolar 7,0322 7,0364 % 0,15  
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Sterlin 9,6701 9,7186 % -0,07  
Frank 7,8372 7,8844 % -0,33  
Riyal 1,8692 1,8785 % 0,10  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 -8,10  
Altın Gr. 410 410 -2,13  
Cumhuriyet 2.726 2.767 -43,00  
Tam 2.718 2.787 -40,59  
Yarım 1.314 1.348 -19,63  
Çeyrek 659 674 -9,82  
Gümüş.Ons 27,07 27,09 0,06  
Gümüş Gr. 6,11 6,11 0,01  
B. Petrol 61,12 61,12 -0,02  
Seans Raporu 16:57
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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