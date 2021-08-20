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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.08.2021 18:16



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ MUSA LEVENT ORTAKÇIER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 19.04.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi GIDA, TARIM HAYVANCILIK SEKTÖR BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.01.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK MALİ İŞLER VE FİNANS BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ REMZİ ER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 03.06.2020 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi Evet Bağımsız Üye Değil
OYAK DENIZCILIK VE LIMAN İŞLETMELERI ANONIM ŞIRKETI OKAN SİVRİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
KAMİL DERECE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DANIŞMANLIK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil DANIŞMANLIK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ
AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ASLIHAN DÖĞER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.01.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Takimsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması 50000 49.891,49 TRY 99,78 Bağlı Ortaklık
Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması 3000000 3000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Her türlü tohum üretimi geliştirilmesi faaliyetlerini yapmak bununla ilgili seralar ve donanımlı alanlar kurmaktır 750000 750000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Her türlü zirai ilaçların toptan ve perakende ticaretini üretimini ithalat ve ihracatını iç ve dış piyasalarda pazarlamasını yapmak, 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Veteriner İlaçların Üretimi 38750000 38750000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959752


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Cumhuriyet 3.229 3.277 -7,00  
Tam 3.214 3.295 -3,71  
Yarım 1.553 1.594 -1,80  
Çeyrek 779 797 -0,89  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 -0,06  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,01  
B. Petrol 65,58 65,58 -0,87  
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