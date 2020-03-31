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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.03.2020 16:58
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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.03.2020 Tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde yeni  seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerini aşağıdaki şekilde belirlenmiştir - Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil DERECE'nin Başkan ve Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cengiz AYDIN'ın üye olarak seçilmelerine, - Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ'in,  komite üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil DERECE'nin ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Betül  MADENÜS'ün seçilmelerine, - Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ,  komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Mahmut Cengiz AYDIN'ın
Bülent Şamil YETİŞ'in
  seçilmelerine,
 oy birliğiyle karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833585


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