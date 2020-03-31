***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2020 16:58
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2020 Tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde yeni seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerini aşağıdaki şekilde belirlenmiştir - Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil DERECE'nin Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cengiz AYDIN'ın üye olarak seçilmelerine, - Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ'in, komite üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil DERECE'nin ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Betül MADENÜS'ün seçilmelerine, - Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cengiz AYDIN'ın
Bülent Şamil YETİŞ'in
seçilmelerine,
oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833585
BIST
16:5789.156
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.096,45
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
16:576,5754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
16:577,2026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0592
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
16:57340,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -3,18
|Açılış
|: 340,12
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.848.852
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.599
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.136.231
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.518.078
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.231.926
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,50
|8.325.270
|% -7,59
|
|INFO
|8,09
|699.460
|% -7,54
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|GARAN
|8,15
|640.772.948
|% 1,37
|
|THYAO
|8,97
|637.132.377
|% 2,87
|
|ECILC
|4,78
|617.341.355
|% 4,37
|
|ASELS
|23,46
|431.864.910
|% 0,95
|
|PGSUS
|34,20
|431.424.327
|% 9,97
|
|ECILC
|4,78
|617.341.355
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,04
|127.070.701
|% 8,33
|
|YKBNK
|1,88
|200.811.952
|% 0,53
|
|GSRAY
|2,16
|207.733.248
|% 6,93
|
|IHLAS
|0,51
|44.411.246
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1250
|8,1657
|% -0,22
|
|Frank
|6,7837
|6,8246
|% -0,69
|
|Riyal
|1,7402
|1,7489
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|-11,52
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|0,23
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:07GOZDE
Yüzde 6.90 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 475, 405 adet işlem
-
17:05KRSTL
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 848, 831 adet işlem
-
17:04KUYAS
Yüzde 5.36 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 429, 186 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 56 artarak (% 1.02 ) 106, 424
-
17:03XU100
Endeks 89, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 7, 397.00 milyon TL de