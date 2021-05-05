***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.05.2021 09:15
***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934546
BIST
10:551.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.412
10:558,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
10:5510,0229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
10:55477,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,34
|Açılış
|: 477,33
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TSPOR
|2,28
|63.181.094
|% 9,09
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|DITAS
|16,63
|11.712.679
|% 8,76
|
|MTRKS
|41,46
|70.692.860
|% 7,97
|
|MMCAS
|7,50
|51.360
|% 7,14
|
|VAKFN
|19,17
|37.461.631
|% -10,00
|
|CANTE
|4,67
|237.037.496
|% -9,85
|
|AYEN
|7,60
|22.668.767
|% -9,42
|
|EDIP
|2,55
|3.504.976
|% -8,60
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|EREGL
|19,43
|265.621.259
|% -1,12
|
|CANTE
|4,67
|237.037.496
|% -9,85
|
|KRDMD
|7,69
|228.862.883
|% 0,79
|
|PETKM
|6,94
|213.655.241
|% 0,87
|
|THYAO
|12,50
|176.181.303
|% -0,95
|
|CANTE
|4,67
|237.037.496
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|68.601.241
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,81
|56.281.967
|% 0,09
|
|PETKM
|6,94
|213.655.241
|% 0,87
|
|KRDMD
|7,69
|228.862.883
|% 0,79
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3464
|8,3527
|% 0,34
|
|Euro
|10,0134
|10,0229
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,5671
|11,6251
|% 0,38
|
|Frank
|9,0800
|9,1347
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2206
|2,2318
|% 0,37
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-3,45
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|2,11
|