***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2021 09:05
***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HEKTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlüğü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916437
BIST
10:341.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,13
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:347,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0625
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:349,1393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0567
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:34418,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,50
|Açılış
|: 418,82
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:34
|TRILC
|13,31
|83.773
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.147.341
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|38.223.324
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|23.903.961
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,96
|4.542.469
|% -8,50
|
|NIBAS
|28,50
|13.095.883
|% -7,59
|
|IZFAS
|7,28
|1.538.858
|% -4,96
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|CLEBI
|238,50
|48.103.377
|% -4,29
|
|GARAN
|9,05
|341.652.795
|% 0,56
|
|PETKM
|6,21
|274.765.587
|% -0,32
|
|THYAO
|14,78
|208.843.072
|% 0,89
|
|KOZAL
|132,00
|207.879.472
|% -0,60
|
|BIMAS
|68,20
|190.331.965
|% 2,02
|
|PETKM
|6,21
|274.765.587
|% -0,32
|
|GARAN
|9,05
|341.652.795
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|88.605.960
|% 1,27
|
|SKBNK
|1,37
|41.695.065
|% 0,00
|
|TSKB
|1,72
|46.422.057
|% 0,58
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6844
|7,6899
|% -0,81
|
|Euro
|9,1334
|9,1393
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,6205
|10,6738
|% -0,41
|
|Frank
|8,1852
|8,2345
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0408
|2,0510
|% -0,77
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|15,65
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,55
|
Seans Raporu
10:34
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10:45MEGAP
Yüzde 5.17 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 446, 193 adet işlem
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10:45MEGAP
Yüzde 5.17 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 446, 193 adet işlem
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10:44XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 3, 611.00 milyon TL de
-
10:43MEGAP
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 415, 377 adet işlem
-
10:43MEGAP
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 415, 377 adet işlem