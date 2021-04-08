***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 10:30
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2021-31.03.2021 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3.958,62 % 0,01 % 0 % 6,73
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 373.937,23 % 0,03 % 0,07 % 263,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924729
BIST
13:171.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:178,1604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:179,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:17457,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,33
|Açılış
|: 457,46
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:15
|SAMAT
|6,82
|23.187.861
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|170.278
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|105.086.852
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|12.537.755
|% 9,95
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|30.638.406
|% -9,97
|
|MMCAS
|5,70
|204
|% -5,00
|
|RAYSG
|13,34
|874.616
|% -4,71
|
|BJKAS
|10,07
|528.557.099
|% 8,86
|
|DOHOL
|3,36
|475.831.779
|% 3,38
|
|SISE
|7,48
|438.423.645
|% 1,22
|
|PETKM
|6,04
|356.335.322
|% 0,67
|
|GARAN
|6,83
|342.671.780
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,36
|475.831.779
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,95
|140.537.950
|% -1,02
|
|TSKB
|1,40
|85.453.904
|% -0,71
|
|SISE
|7,48
|438.423.645
|% 1,22
|
|PETKM
|6,04
|356.335.322
|% 0,67
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1504
|8,1537
|% 0,09
|
|Euro
|9,6918
|9,6967
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1746
|11,2306
|% 0,11
|
|Frank
|8,7479
|8,8006
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1686
|2,1795
|% 0,11
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|8,33
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-1,00
|
|Tam
|3.014
|3.090
|-0,69
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|-0,34
|
|Çeyrek
|731
|747
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-0,39
|