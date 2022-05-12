***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarHDJ fon için 12.05.2022 tarihinde Hedef Portföy Para Piyasası Fonu ile 13.05.2022 vade ve %20,84 faiz oranı ile 79.636.465,00 TL Repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030028BIST