***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.270 5.374.270Transferler63.244 265.443 -328.687Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 900.161 900.161 900.161Dönem Karı (Zararı)39 900.161 900.161 900.161Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 15.380 215.552 3.143.339 900.161 6.274.432 6.274.432Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Transferler7.142.031 -7.142.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 3.045.170 3.045.170 3.045.170Dönem Karı (Zararı)39 3.045.170 3.045.170 3.045.170Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 7.285.370 3.045.170 15.556.982 15.556.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI282.358 668.397Dönem Karı (Zararı)3.045.170 900.161Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 3.045.170 900.161Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.766.352 -1.212.898Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 41.385 3.870Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-118.776 352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 7.618 352Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler44 -126.394 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.214 -2.421Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -8.803 -2.421Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 10.017 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.192.361 -1.555.080Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -7.192.361 -1.555.080Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 -497.814 340.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.989.355 1.066.965Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 4.948.650 1.174.984Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.730 -38.406İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -22.701 18.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -29 -57.019Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -71.389 -68.880Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 6.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 3.488 -2.288Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.059İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.059İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.395 1.555Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 126.395 1.555Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları268.173 754.228Alınan Faiz-74.320Kira Ödemeleri-21.563Vergi İadeleri (Ödemeleri)35.748 -11.511YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.678 76.741Alınan Faiz8.678 76.741FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)291.036 745.138NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)291.036 745.138DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ215.558 1.161.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ506.594 1.906.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 506.719 215.558Finansal Yatırımlar13.123.680 10.879.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar13.123.680 10.879.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar44 13.123.680 10.879.969Ticari Alacaklar6,7 281.868 259.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 279.458 256.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.410 2.381Peşin Ödenmiş Giderler71.389 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 71.389 0ARA TOPLAM13.983.656 11.354.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.983.656 11.354.665DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar205.760 218.409Taşıtlar13 180.033 191.903Mobilya ve Demirbaşlar13 25.727 26.506Kullanım Hakkı Varlıkları19 563.382 465.724Ertelenmiş Vergi Varlığı38 1.603.586 1.105.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.372.728 1.789.905TOPLAM VARLIKLAR16.356.384 13.144.570KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar160.520 137.963İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar160.520 137.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 160.520 137.963Ticari Borçlar6.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.000 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 15.918 12.430Diğer Borçlar21.489 22.548İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 21.489 22.548Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 93.832 58.084ARA TOPLAM297.759 231.025TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER297.759 231.025UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar464.562 372.270İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar464.562 372.270Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 464.562 372.270Uzun Vadeli Karşılıklar37.081 29.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 37.081 29.463TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER501.643 401.733TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER799.402 632.758ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.556.982 12.511.812Ödenmiş Sermaye28 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.890 10.890Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.890 10.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 10.890 10.890Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler215.552 215.552Yasal Yedekler28 215.552 215.552Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 7.285.370 143.339Net Dönem Karı veya Zararı39 3.045.170 7.142.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.556.982 12.511.812TOPLAM KAYNAKLAR16.356.384 13.144.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 3.035.564 5.150.354Satışların Maliyeti29 0 -3.716.810TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.035.564 1.433.544BRÜT KAR (ZARAR)3.035.564 1.433.544Genel Yönetim Giderleri31 -364.512 -255.816Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 10.407 79.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -28.953 -16.349ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.652.506 1.240.542Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 1 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.652.507 1.240.542Finansman Giderleri35 -10.017 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.642.490 1.240.542Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri402.680 -340.381Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -95.134 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 497.814 -340.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.045.170 900.161DÖNEM KARI (ZARARI)3.045.170 900.161Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.045.170 900.161Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.045.170 900.161Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.045.170 900.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846342BIST