***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama1.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00491451Sigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,00025751Bağımsız Denetim Ücreti4.107,9 % 0,00877371Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri22.188,67 % 0,04739085Fon Yönetim Ücreti133.933,17 % 0,28605621Hisse Senedi Komisyonu40.294,82 % 0,0860622Tahvil Bono Komisyonu122,43 % 0,00026149Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00062408Türev Araçlar Komisyonu20.539,74 % 0,04386905Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.147,99 % 0,00885933TOPLAM GİDERLER228.048,49 % 0,48706895DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.820.576,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924294BIST