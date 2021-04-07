***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama1.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00326426Sigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,00017104Bağımsız Denetim Ücreti4.225,35 % 0,00599419Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri28.328,31 % 0,04018733Fon Yönetim Ücreti201.642,86 % 0,28605618Hisse Senedi Komisyonu25.402,8 % 0,03603712Tahvil Bono Komisyonu49,44 % 0,00007013Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00041452Türev Araçlar Komisyonu31.151,08 % 0,04419179Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.453,96 % 0,00773714TOPLAM GİDERLER298.967,57 % 0,42412373DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.490.647,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924295BIST