***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 16:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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1.Dönem HMK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,00180827
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
221,57 % 0,00017412
Bağımsız Denetim Ücreti
5.141,7 % 0,00404068
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
34.862,75 % 0,02739745
Fon Yönetim Ücreti
364.001,23 % 0,28605621
Hisse Senedi Komisyonu
86.682,82 % 0,06812108
Tahvil Bono Komisyonu
292,98 % 0,00023024
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00022963
Türev Araçlar Komisyonu
82.721,66 % 0,06500814
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
11.053,29 % 0,0086864
TOPLAM GİDERLER
587.571,2 % 0,46175226
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
127.248.147,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924296
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1265
18:059,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05459,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,29
|Açılış
|: 459,60
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1326
|8,1444
|% -0,02
|
|Euro
|9,7063
|9,7279
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,1459
|11,2018
|% -0,14
|
|Frank
|8,7737
|8,8266
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1627
|2,1735
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,16
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,08
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de