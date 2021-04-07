***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama1.Dönem HMK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00180827Sigorta GiderleriNoter Ücretleri221,57 % 0,00017412Bağımsız Denetim Ücreti5.141,7 % 0,00404068Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri34.862,75 % 0,02739745Fon Yönetim Ücreti364.001,23 % 0,28605621Hisse Senedi Komisyonu86.682,82 % 0,06812108Tahvil Bono Komisyonu292,98 % 0,00023024Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00022963Türev Araçlar Komisyonu82.721,66 % 0,06500814Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.053,29 % 0,0086864TOPLAM GİDERLER587.571,2 % 0,46175226DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.248.147,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924296BIST