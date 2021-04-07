***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama1.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,0004228Sigorta GiderleriNoter Ücretleri221,57 % 0,00004071Bağımsız Denetim Ücreti6.738,15 % 0,00123812Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri103.347,91 % 0,01898996Fon Yönetim Ücreti3.502.419,33 % 0,64356204Hisse Senedi Komisyonu324.450,56 % 0,05961709Tahvil Bono Komisyonu1.166,63 % 0,00021437Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00005369Türev Araçlar Komisyonu62.634,96 % 0,01150904Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler34.211,94 % 0,00628637TOPLAM GİDERLER4.037.784,25 % 0,7419342DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ544.224.037,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924297BIST