***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama1.Dönem HYV Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,0328231Sigorta GiderleriNoter Ücretleri221,57 % 0,00158031Bağımsız Denetim Ücreti3.178,92 % 0,02267319Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri7.214,62 % 0,05145724Fon Yönetim Ücreti28.288,51 % 0,20176376Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu26.197,5 % 0,18684993Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu143,01 % 0,00101999Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar228,1 % 0,00162689Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.572,93 % 0,01121869TOPLAM GİDERLER71.647,16 % 0,51101315DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.020.609,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924299BIST