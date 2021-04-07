***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama1.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00259178Sigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,0000679Bağımsız Denetim Ücreti1.759,14 % 0,00099072Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri47.778,56 % 0,02690819Fon Yönetim Ücreti507.925,4 % 0,28605617Hisse Senedi Komisyonu47.187,03 % 0,02657505Tahvil Bono Komisyonu446,55 % 0,00025149Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00016456Türev Araçlar Komisyonu68,52 % 0,00003859Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.078,28 % 0,00567594TOPLAM GİDERLER620.258,25 % 0,34932039DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ177.561.420,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924300BIST