***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.04.2021 16:55
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYHDFP00136
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Balaban 23.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Üsküdar/İSTANBUL 02165575790 02165575707 hedefportfoy@hfh.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ferda Taşdelen Risk yöneticisi 02165575790 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924316
BIST
16:551.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:558,1681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0399
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:559,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0559
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:55456,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 456,18
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:55
|CEOEM
|6,60
|74.532.670
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.440.755
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|164.894
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.031
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.695.669
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.588.743
|% 2,60
|
|GARAN
|6,82
|912.036.345
|% 0,44
|
|JANTS
|915,30
|867.739.060
|% 3,00
|
|BJKAS
|9,28
|850.800.875
|% 1,98
|
|THYAO
|12,86
|800.101.363
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.588.743
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|375.395.413
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|912.036.345
|% 0,44
|
|TSKB
|1,40
|159.328.131
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,16
|122.410.948
|% 2,65
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1652
|8,1681
|% 0,49
|
|Euro
|9,7167
|9,7264
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,1665
|11,2225
|% -0,41
|
|Frank
|8,7502
|8,8029
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,25
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-4,13
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|6,28
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|3,03
|
|Çeyrek
|729
|745
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|-0,29
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:05XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 14, 108.00 milyon TL de
-
17:05BRKSN
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 972 adet işlem
-
17:04TSPOR
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 256, 029 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 71 kaybederek (% -0.22 ) 1, 220
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NTGAZ, YESIL, MTRKS, FRIGO, BRKO, UMPAS, IDGYO, CEOEM, YGYO