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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.06.2021 10:48


r Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940960


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:151.449
Değişim :  0,12% |  1,80
Açılış :  1.447  
Önceki Kapanış :  1.447  
En Yüksek
1.450 En Düşük
1.444
BIST En Aktif Hisseler11:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 31,94 8.704.832 % 9,99  
RODRG 18,82 2.020.695 % 9,99  
YESIL 3,55 3.455.190 % 9,94  
UFUK 15,84 17.662 % 9,24  
YAPRK 78,70 18.017.570 % 7,59  
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11:15 Alış Satış %  
Dolar 8,6008 8,6052 % -0,09  
Euro 10,4726 10,4775 % -0,26  
Sterlin 12,1147 12,1754 % -0,48  
Frank 9,5329 9,5904 % -0,25  
Riyal 2,2858 2,2972 % -0,17  
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11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 -7,54  
Altın Gr. 522 522 -3,75  
Cumhuriyet 3.468 3.518 -12,00  
Tam 3.451 3.540 -8,44  
Yarım 1.668 1.712 -4,08  
Çeyrek 837 856 -2,05  
Gümüş.Ons 27,65 27,68 -0,22  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,08  
B. Petrol 70,88 70,88 -0,59  
Seans Raporu 11:15
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