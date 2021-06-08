***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.06.2021 10:48
Genel Müdür Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940961
BIST
11:151.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:158,6052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:1510,4775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0273
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:15522,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -3,06
|Açılış
|: 522,88
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ATATP
|31,94
|8.704.832
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.020.695
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|3.455.190
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|78,70
|18.017.570
|% 7,59
|
|YAYLA
|3,90
|7.134.470
|% -7,80
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,14
|9.295.739
|% -6,04
|
|KAPLM
|19,62
|2.570.513
|% -4,66
|
|FRIGO
|20,74
|7.560.402
|% -4,34
|
|GARAN
|8,29
|405.740.773
|% 0,00
|
|THYAO
|14,26
|311.625.259
|% -0,14
|
|SASA
|34,94
|304.700.003
|% 3,43
|
|KOZAL
|127,00
|299.062.679
|% 1,36
|
|SISE
|8,23
|282.949.461
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,25
|175.614.353
|% 0,45
|
|GARAN
|8,29
|405.740.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|94.753.208
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|44.569.400
|% 0,00
|
|SISE
|8,23
|282.949.461
|% 0,49
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6008
|8,6052
|% -0,09
|
|Euro
|10,4726
|10,4775
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1147
|12,1754
|% -0,48
|
|Frank
|9,5329
|9,5904
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2858
|2,2972
|% -0,17
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,54
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|