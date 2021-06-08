***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.06.2021 10:46
r Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940953
BIST
11:191.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:198,6070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0056
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:1910,4817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0231
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:19522,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,02
|Açılış
|: 522,92
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ATATP
|31,94
|8.752.582
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.034.509
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|3.457.356
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|78,85
|18.355.478
|% 7,79
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|YAYLA
|3,94
|7.197.416
|% -6,86
|
|METUR
|21,08
|9.415.484
|% -6,31
|
|FRIGO
|20,62
|7.682.460
|% -4,89
|
|NTHOL
|5,25
|46.470.123
|% -4,37
|
|GARAN
|8,28
|419.132.636
|% -0,12
|
|SASA
|34,78
|321.239.605
|% 2,96
|
|THYAO
|14,28
|314.852.981
|% 0,00
|
|KOZAL
|127,10
|312.130.772
|% 1,44
|
|SISE
|8,22
|289.422.956
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,25
|175.973.729
|% 0,45
|
|GARAN
|8,28
|419.132.636
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,99
|95.880.773
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|44.798.071
|% 0,84
|
|SISE
|8,22
|289.422.956
|% 0,37
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6033
|8,6052
|% -0,09
|
|Euro
|10,4738
|10,4793
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1232
|12,1840
|% -0,41
|
|Frank
|9,5391
|9,5966
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2867
|2,2982
|% -0,13
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,36
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|