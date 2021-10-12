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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.10.2021 10:44



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Şirketimizin "Alsancak Mah. Atatürk Cad.N 296 K:2 D:2 35220 Konak/İZMİR" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2021 Tarih ve E-12233903-350.08.08-11700 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969725


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Altın Ons 1.759 1.760 5,03  
Altın Gr. 511 511 3,10  
Cumhuriyet 3.351 3.402 3,00  
Tam 3.336 3.420 3,75  
Yarım 1.612 1.654 1,82  
Çeyrek 809 827 0,91  
Gümüş.Ons 22,57 22,60 0,00  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,02  
B. Petrol 83,65 83,65 0,00  
Seans Raporu 10:33
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