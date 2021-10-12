***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Alsancak Mah. Atatürk Cad.N 296 K:2 D:2 35220 Konak/İZMİR" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2021 Tarih ve E-12233903-350.08.08-11700 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.Saygılarımızla,Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969725BIST