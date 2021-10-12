***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2021 10:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Şirketimizin "Alsancak Mah. Atatürk Cad.N 296 K:2 D:2 35220 Konak/İZMİR" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2021 Tarih ve E-12233903-350.08.08-11700 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969725
BIST
10:351.417
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler10:33
|MERIT
|23,16
|8.835.819
|% 9,97
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|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
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|EDIP
|3,81
|35.905.930
|% 9,80
|
|GESAN
|22,76
|52.158.094
|% 5,37
|
|ETILR
|5,45
|72.910
|% 4,81
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|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
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|PRKAB
|21,30
|59.625.269
|% -9,97
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|YUNSA
|14,30
|14.526.557
|% -9,95
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|DOBUR
|32,54
|2.396.597
|% -7,35
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|YEOTK
|79,50
|22.330.592
|% -6,96
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|GARAN
|9,44
|235.668.568
|% 0,00
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|TUPRS
|126,90
|204.075.678
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,41
|137.229.598
|% -0,41
|
|MAREN
|8,77
|114.484.028
|% 4,40
|
|KRDMD
|6,73
|109.095.468
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,41
|137.229.598
|% -0,41
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|EKGYO
|1,79
|52.094.229
|% 0,00
|
|ODAS
|1,53
|38.926.366
|% 0,66
|
|GARAN
|9,44
|235.668.568
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|23.875.220
|% 0,00
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|10:33
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,0223
|9,0265
|% 0,28
|
|Euro
|10,4248
|10,4420
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,2258
|12,2871
|% 0,21
|
|Frank
|9,6936
|9,7520
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3986
|2,4106
|% 0,24
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.759
|1.760
|5,03
|
|Altın Gr.
|511
|511
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
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|Çeyrek
|809
|827
|0,91
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|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,00
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|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
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|B. Petrol
|83,65
|83,65
|0,00
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