***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.02.2024 17:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Spk onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248886
BIST
'
17:389.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 95,40
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:3830,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0316
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7095
En Düşük
30,5977
17:3833,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0046
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:381.990,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.990,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|EUREN
|18,01
|493.471.952
|% 0,00
|
|HEKTS
|19,27
|2.474.554.046
|% 0,00
|
|ATATP
|152,90
|275.296.266
|% 0,00
|
|ESCOM
|81,80
|184.852.257
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|EUREN
|18,01
|493.471.952
|% 0,00
|
|HEKTS
|19,27
|2.474.554.046
|% 0,00
|
|ATATP
|152,90
|275.296.266
|% 0,00
|
|ESCOM
|81,80
|184.852.257
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|11.194.375.066
|% 0,00
|
|TUPRS
|161,70
|8.369.196.217
|% 0,00
|
|SASA
|39,94
|4.781.868.233
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.373.208.569
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,44
|4.185.547.332
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,86
|1.712.817.084
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,09
|1.344.143.736
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,54
|645.300.164
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|377.307.341
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,44
|4.185.547.332
|% 0,00
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7014
|30,7065
|% 0,10
|
|Euro
|33,0984
|33,1122
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,6282
|38,8219
|% 0,00
|
|Frank
|34,8866
|35,0968
|% -0,14
|
|Riyal
|8,1676
|8,2086
|% 0,16
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|882,19
|883,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|884,99
|889,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,61
|81,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,65
|2.017,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51XU100
Endeks 9, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 121, 009.00 milyon TL de
-
17:51MEKAG
Yüzde 6.47 oranında artışla 87.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 384, 806 adet işlem
-
17:49KFEIN
Yüzde 9.58 oranında artışla 155.50 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 206 adet işlem
-
17:48PLTUR
Yüzde 8.92 oranında artışla 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 383, 437 adet işlem
-
17:47IDGYO
Yüzde 9.63 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 721, 765 adet işlem