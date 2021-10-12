***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.10.2021 16:12
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969824
BIST
16:231.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:239,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0174
|Açılış
|: 9,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:2310,4151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0173
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:23510,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,60
|Açılış
|: 510,34
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MERIT
|23,16
|9.289.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|GESAN
|23,72
|214.859.184
|% 9,81
|
|EDIP
|3,81
|38.451.277
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|65.013.786
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|70.656.475
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|126.707.149
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ESCAR
|20,90
|18.324.413
|% -6,78
|
|GARAN
|9,54
|1.318.591.862
|% 1,06
|
|ASELS
|16,43
|1.149.281.762
|% 3,86
|
|THYAO
|14,00
|820.016.472
|% -1,41
|
|SASA
|27,96
|694.743.571
|% 0,58
|
|KRDMD
|6,85
|636.302.276
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,43
|573.574.625
|% 0,41
|
|GARAN
|9,54
|1.318.591.862
|% 1,06
|
|EKGYO
|1,81
|200.428.476
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,85
|636.302.276
|% 0,59
|
|ODAS
|1,50
|137.675.656
|% -1,32
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0142
|9,0186
|% 0,19
|
|Euro
|10,4094
|10,4151
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,2263
|12,2876
|% 0,22
|
|Frank
|9,6492
|9,7074
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3948
|2,4068
|% 0,08
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,26
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|25,00
|
|Tam
|3.361
|3.445
|25,47
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|12,31
|
|Çeyrek
|815
|833
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|-0,30
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:32VERTU
Yüzde 4.92 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 788 adet işlem
-
16:31PENTA
Yüzde 8.57 oranında artışla 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 834 adet işlem
-
16:30BAKAB
Yüzde 4.51 oranında artışla 19.93 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 265 adet işlem
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 94 artarak (% 0.40 ) 1, 249
-
16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, MERIT, EDIP, GESAN, EKIZ, KSTUR