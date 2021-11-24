***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.11.2021 14:16
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979426
BIST
15:451.811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 26,00
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
15:4511,6820
En Yüksek
|Değişim
|: -8,79%
|| -1,1253
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
15:4513,0947
En Yüksek
|Değişim
|: -9,30%
|| -1,3426
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
15:45688,04
En Yüksek
|Değişim
|: -6,84%
|| -50,50
|Açılış
|: 688,04
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
687,09
BIST En Aktif Hisseler15:45
|PRKAB
|65,45
|29.979.242
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.137.908
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.848.680
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.661.277
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.127.437
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.357.706
|% -9,97
|
|GESAN
|22,84
|59.994.767
|% -9,29
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|TETMT
|239,00
|14.581.616
|% -5,68
|
|GARAN
|11,83
|3.489.248.372
|% 2,25
|
|THYAO
|19,21
|2.592.212.621
|% 2,62
|
|PETKM
|8,00
|1.847.651.193
|% 0,88
|
|KRDMD
|8,85
|1.816.803.192
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,52
|1.784.220.055
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,52
|1.784.220.055
|% 2,33
|
|GARAN
|11,83
|3.489.248.372
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,96
|1.706.322.966
|% 0,87
|
|PETKM
|8,00
|1.847.651.193
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,22
|483.904.223
|% 2,30
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6619
|11,6820
|% -8,79
|
|Euro
|13,0681
|13,0947
|% -9,30
|
|Sterlin
|16,1320
|16,2129
|% -5,71
|
|Frank
|12,8801
|12,9577
|% -5,90
|
|Riyal
|3,2183
|3,2345
|% -5,58
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,21
|
|Altın Gr.
|697
|698
|-40,96
|
|Cumhuriyet
|4.613
|4.683
|-146,00
|
|Tam
|4.583
|4.715
|-151,11
|
|Yarım
|2.215
|2.281
|-73,10
|
|Çeyrek
|1.111
|1.140
|-36,55
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|-0,61
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,23
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:57SAYAS
Yüzde 9.72 oranında artışla 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 812, 046 adet işlem
-
15:56ATATP
Yüzde 9.99 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 137, 752 adet işlem
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 9 artarak (% 1.49 ) 1, 974
-
15:55XU100
Endeks 1, 815 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 34, 091.00 milyon TL de
-
15:55SASA
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.44 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 516, 680 adet işlem