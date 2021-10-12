***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
12.10.2021 16:38
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969834
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
18:059,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0404
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
18:0510,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0448
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
18:05512,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 5,10
|Açılış
|: 512,83
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|192,50
|17.959.603
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.777.987
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|44.174.293
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KERVN
|0,63
|2.331.060
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.286.702
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.212.984
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.527.404
|% -9,95
|
|MAALT
|180,00
|68.848.389
|% -8,72
|
|GARAN
|9,49
|1.771.431.163
|% 0,53
|
|ASELS
|16,35
|1.352.488.114
|% 3,35
|
|THYAO
|14,01
|1.145.753.728
|% -1,34
|
|SASA
|27,68
|781.871.079
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,79
|760.893.100
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,42
|667.810.303
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|378.140.919
|% 2,23
|
|GARAN
|9,49
|1.771.431.163
|% 0,53
|
|ODAS
|1,49
|171.513.025
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,79
|760.893.100
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0338
|9,0416
|% 0,45
|
|Euro
|10,4368
|10,4426
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,2603
|12,3218
|% 0,49
|
|Frank
|9,6888
|9,7472
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4036
|2,4157
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|9,28
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem