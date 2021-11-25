***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
25.11.2021 15:54
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979616
BIST
17:211.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:2111,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0879
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:2113,4520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1223
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:21689,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 5,93
|Açılış
|: 689,46
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:21
|TUCLK
|17,60
|17.327.473
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.452.894
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.403.325
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|30.992.457
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.182.042
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,10
|21.625.568
|% -8,60
|
|PGSUS
|98,95
|470.639.559
|% -5,67
|
|TSPOR
|8,12
|1.168.430.491
|% -1,22
|
|VAKBN
|4,02
|825.658.443
|% 1,01
|
|HALKB
|5,20
|778.648.391
|% 5,26
|
|PGSUS
|98,95
|470.639.559
|% -5,67
|
|GOZDE
|9,54
|379.289.485
|% 7,67
|
|ODAS
|1,62
|206.804.901
|% 1,89
|
|ADESE
|0,88
|59.458.659
|% -1,12
|
|TURSG
|5,21
|183.974.373
|% 2,56
|
|PEKGY
|1,06
|27.169.859
|% 1,92
|
|TRILC
|11,88
|248.403.325
|% 10,00
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9698
|11,9755
|% 0,74
|
|Euro
|13,4377
|13,4520
|% 0,92
|
|Sterlin
|15,9025
|15,9823
|% 0,65
|
|Frank
|12,7639
|12,8408
|% 0,67
|
|Riyal
|3,1844
|3,2003
|% 0,79
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,71
|
|Altın Gr.
|692
|692
|8,76
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.526
|4.646
|-1,50
|
|Yarım
|2.188
|2.247
|-0,73
|
|Çeyrek
|1.097
|1.124
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|82,15
|82,15
|-0,10
|
Seans Raporu
17:21
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