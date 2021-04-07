***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.04.2021 16:11
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924275
BIST
17:271.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:278,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:279,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0716
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:27456,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 456,82
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:27
|CEOEM
|6,60
|79.604.150
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|170.247
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.750.595
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.757
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.842.106
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|1.070.088.266
|% 2,08
|
|GARAN
|6,81
|1.005.628.942
|% 0,29
|
|JANTS
|922,00
|904.039.780
|% 3,76
|
|BJKAS
|9,20
|886.187.876
|% 1,10
|
|THYAO
|12,84
|829.671.091
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,96
|1.070.088.266
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,19
|413.880.693
|% 0,46
|
|GARAN
|6,81
|1.005.628.942
|% 0,29
|
|TSKB
|1,40
|185.131.449
|% 1,45
|
|IHLAS
|0,69
|80.625.381
|% -2,82
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1704
|8,1736
|% 0,56
|
|Euro
|9,7345
|9,7421
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,2293
|11,2856
|% 0,15
|
|Frank
|8,7795
|8,8324
|% 0,86
|
|Riyal
|2,1748
|2,1857
|% 0,58
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
Seans Raporu
17:27
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 78 kaybederek (% -0.12 ) 1, 451
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Yüzde -4.32 oranında düşüşle 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 835, 505 adet işlem
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17:38VAKKO
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 308 adet işlem
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17:34DMSAS
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 593, 886 adet işlem