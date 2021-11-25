***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
25.11.2021 16:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979620
BIST
16:101.813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.807
16:1012,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1179
|Açılış
|: 11,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
16:1013,4912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1615
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
16:10692,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 9,05
|Açılış
|: 692,58
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler16:10
|TRILC
|11,88
|247.636.863
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.108.793
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.226.917
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,00
|1.161.272
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|30.416.306
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.916.863
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,10
|8.781.681
|% -8,60
|
|DITAS
|25,70
|100.051.509
|% -6,34
|
|SASA
|38,64
|2.243.658.819
|% 0,52
|
|PETKM
|7,66
|1.859.447.397
|% -3,53
|
|ASELS
|21,24
|1.585.077.575
|% 1,14
|
|GARAN
|11,78
|1.358.531.357
|% -0,42
|
|KRDMD
|8,64
|1.153.319.507
|% -1,59
|
|PETKM
|7,66
|1.859.447.397
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,43
|658.624.340
|% -1,15
|
|VAKBN
|4,10
|586.816.681
|% 3,02
|
|KRDMD
|8,64
|1.153.319.507
|% -1,59
|
|AKBNK
|6,92
|889.052.755
|% -0,86
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9990
|12,0055
|% 0,99
|
|Euro
|13,4781
|13,4912
|% 1,21
|
|Sterlin
|15,9700
|16,0500
|% 1,08
|
|Frank
|12,8290
|12,9063
|% 1,18
|
|Riyal
|3,1970
|3,2130
|% 1,19
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|2,31
|
|Altın Gr.
|692
|693
|9,10
|
|Cumhuriyet
|4.555
|4.624
|14,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,77
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,37
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,12
|9,14
|0,13
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|0,03
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:22PETKM
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 015, 591 adet işlem
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16:21XU100
Endeks 1, 810 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 24, 278.00 milyon TL de
-
16:21SELVA
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 911 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, TTKOM
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 62 kaybederek (% -0.04 ) 1, 609