***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.04.2021 15:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925155
BIST
17:541.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
17:548,1461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:549,7152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:54461,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,72
|Açılış
|: 460,61
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SAMAT
|6,82
|42.183.596
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.157.259
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.673.207
|% 9,97
|
|GLRYH
|3,64
|12.455.037
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.213.137
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.530.099
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|787.153.243
|% 9,95
|
|GARAN
|6,78
|667.904.625
|% -0,88
|
|SISE
|7,45
|584.379.685
|% 0,81
|
|THYAO
|12,55
|579.192.075
|% -2,33
|
|KRDMD
|7,45
|576.859.917
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,33
|572.707.988
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,93
|301.760.155
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|246.865.615
|% -0,91
|
|GARAN
|6,78
|667.904.625
|% -0,88
|
|TSKB
|1,41
|137.077.595
|% 0,00
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1380
|8,1461
|% 0,00
|
|Euro
|9,7027
|9,7152
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,1770
|11,2330
|% 0,13
|
|Frank
|8,7771
|8,8300
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,09
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,36
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,65
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de