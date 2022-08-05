***HKTM* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***HKTM******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [HKTM]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Fiyat Tespit Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052612BIST