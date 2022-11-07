***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 11:19
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077161
BIST
11:204.304
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 86,83
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:2018,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:2018,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0642
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,5736
En Düşük
18,3801
11:201.001,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.001,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:20
|INVEO
|28,30
|66.557.951
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|15.328.188
|% 9,94
|
|GARFA
|19,65
|6.519.251
|% 9,84
|
|EREGL
|36,38
|4.151.372.606
|% 9,25
|
|KIMMR
|9,16
|13.395.381
|% -9,93
|
|PRKME
|14,34
|67.117.730
|% -8,25
|
|ULAS
|8,57
|4.879.839
|% -7,85
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|MERCN
|25,76
|48.764.852
|% -7,07
|
|EREGL
|36,38
|4.151.372.606
|% 9,25
|
|KRDMD
|13,68
|2.919.755.405
|% 5,23
|
|THYAO
|104,60
|1.869.126.979
|% 0,38
|
|SASA
|147,80
|1.520.101.816
|% 3,00
|
|PETKM
|14,00
|1.056.513.410
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,68
|2.919.755.405
|% 5,23
|
|EKGYO
|4,69
|992.455.945
|% 1,96
|
|EREGL
|36,38
|4.151.372.606
|% 9,25
|
|ISCTR
|9,20
|807.948.088
|% 2,79
|
|VAKBN
|9,65
|791.532.715
|% 6,39
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6055
|% 0,21
|
|Euro
|18,5423
|18,5555
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,0416
|21,1471
|% -0,10
|
|Frank
|18,6435
|18,7558
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,22
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-9,24
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.689
|6.747
|113,00
|
|Yarım
|3.260
|3.301
|57,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.650
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,56
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,57
|97,57
|-1,00
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, THYAO, ARCLK
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, FROTO
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 19 artarak (% 2.37 ) 3, 808
-
11:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, VKFYO, GARFA, COSMO
-
11:35
EREGL, VAKBN, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında