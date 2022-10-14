***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.10.2022 13:02
***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Şirketin Henüz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İç ve Dış Mekan Konumlandırma Sistemleri, Akıllı Araçlar, Robotik ve Makine Öğrenimi Konularında Ar-Ge Projeleri Yürütülmektedir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.422.500 TRY
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14.10.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
YOK
Edinilen Payların Nominal Tutarı
725.475 TRY
Beher Payın Alış Fiyatı
1,89807
Toplam Tutar
1.377.000 TRY
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,46
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Şirketin Denetimden Geçmiş Yıllık Finansal Tabloları Henüz Kamuya Açıklanmamıştır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Erol Çıracı (%25,50 Pay), Ertul Erözdemir (%25,50 Pay)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Üçüncü Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/10/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.09.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
ConsulTR Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Şirketin %100 payı 2.862.330 TRY
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporu ile çıkan sonucun üzerine yaklaşık %5 indirim yapıldı.
Açıklamalar
Şirket'in öncelikli vizyonlarından biri de hareket kontrol odaklı teknoloji firmalarına yatırım yaparak teknolojik altyapısını genişletmektir. Fon kullanım raporunda belirtildiği gibi yeni şirket alımlarına yönelik işlemler yapılmaya başlanmıştır.
Bu vizyon doğrultusunda Türkiye'de mukim İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin %51'lik payı mevcut ortaklardan 1.377.000 TRY bedelle peşin olarak satın alınmıştır.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072084
BIST