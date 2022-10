***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/10/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Şirketin Henüz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır.Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanıİnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİç ve Dış Mekan Konumlandırma Sistemleri, Akıllı Araçlar, Robotik ve Makine Öğrenimi Konularında Ar-Ge Projeleri Yürütülmektedir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.422.500 TRYEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14.10.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYOKEdinilen Payların Nominal Tutarı725.475 TRYBeher Payın Alış Fiyatı1,89807Toplam Tutar1.377.000 TRYEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,46İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Şirketin Denetimden Geçmiş Yıllık Finansal Tabloları Henüz Kamuya Açıklanmamıştır.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Olması Beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıErol Çıracı (%25,50 Pay), Ertul Erözdemir (%25,50 Pay)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiÜçüncü TarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/10/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası19.09.2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıConsulTR Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarŞirketin %100 payı 2.862.330 TRYİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporu ile çıkan sonucun üzerine yaklaşık %5 indirim yapıldı.AçıklamalarŞirket'in öncelikli vizyonlarından biri de hareket kontrol odaklı teknoloji firmalarına yatırım yaparak teknolojik altyapısını genişletmektir. Fon kullanım raporunda belirtildiği gibi yeni şirket alımlarına yönelik işlemler yapılmaya başlanmıştır.Bu vizyon doğrultusunda Türkiye'de mukim İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin %51'lik payı mevcut ortaklardan 1.377.000 TRY bedelle peşin olarak satın alınmıştır.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072084BIST