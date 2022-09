***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Mah.Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze / KocaeliÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Mah.Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze / Kocaeliİnternet Adresi www.hktm.com.trElektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@hktm.com.trinfo@hktm.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMurat CAN Mali İşler Direktörü 20.09.2022 444 4580 yatirimciiliskileri@hktm.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket'in başlıca amaç ve faaliyet konuları şunlardıra. Her nevi hidrolik pnömatik ve elektronik konularla ilgili, komple tesisleri, donanımları, malzemeleri, parça ve komponentleri ve bu konuların elektrik, elektronik ve mekanik aksamlarını, bağlantı ve birleştirme paçalarını ayrı ayrı kısmen veya komple imal etmek veya ettirmek, hidrolik güç üniteleri ve hidrolik silindirler pnömatik kumanda panoları ve pnömatik silindirler ve elektronik otomasyon sistemlerini kurmak, imalatını, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.b. Yukarıdaki konuların tümü ile donatılan makine ve cihazların komple tesislerin ve bunlara ait diğer aksam ve donanım veya aksesuar malzemelerinin imalatını, dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.c. Yukarıdaki bentlerde yazılı donanımlarla makine ve tesislerde kullanılacak bilcümle hammaddelerin yardımcı madde ve malzemelerin imalatını, dâhili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.d. Takım tezgahlarında ve otomasyon sistemlerinde kullanılan elektronik güç iletim sistemleri AC ve DC servo motorlar ve sürücü üniteleri doğrusal hareket teknolojisinde kullanılan raylı kızak ve bilyeli araba sistemleri, bilyeli vidalı miller kayar yatak ve tablalar hassas çelik miller, bilyeli rulmanlar, alüminyum profiller, zincirler planet sistemleri, vinç tamburları, dişliler ve dişli gurupları şanzımanlar ve hidrolik kavramaların imalatını dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.Şirket yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek için aşağıda yazılı olan işleri yapabilir.1. Yurt içinde ve dışında teknik gelişmeleri takip edip, tespit ve uygulama amacı ile etütler ile bu konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirlikleri ithalat ve ihracat taahhütleri yapılabilir.2. Şirket faaliyet konusuna giren işlerde iç ve dış firmaların temsilciliğini, acenteliğini, bayiliklerini, distribütörlüğünü, komisyonculuk ve mümesilliğini yapabilir, bu konularda yurt içinde şubeler, mümessillikler ve bayilikler açabilir.3. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için konusuna giren mamul, yarı mamul mallar ile her türlü ham ve yardımcı maddeleri konusu ile ilgili alet edevatı her türlü makine ekipman teknik malzeme ve teçhizatı yurt içi ve dışından satın alabilir, ithal ve ihraç imalini yapabilir, kiralayabilir.4. Ekonomik faaliyetlerinin gerçekleştirmesi amacıyla fuar ve sergilere katılabilir bu konularda yurt içi ve dışından yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapabilir, konusu ile ilgili tanıtım eğitim, seminer reklam ve grafik hizmetleri verebilir, eğitim kitapları satış ithalatını ve ihracatını yapabilir.5. Yukarıda bahsedilen konularda projeler hazırlayabilir, bakım ve onarım servisleri montaj teşkilatı ve mühendislik hizmetleri teşkilatı kurabilir ve işletebilir.6. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler proje bazında iş birlikleri kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı iş ve teşebbüslere ve şirketlere iştirak edebilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, komisyonculuk, distribütörlük bayilik ve franchise anlaşmaları oluşturulabilir, faaliyetleriyle ilgili ruhsat, imtiyaz ihtira beratları alabilir veya kiralayabilir, lisans, alametifarika, telif hakları, patent, know how, teknik ve mali yardım anlaşmaları akdedebilir.7. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için her türlü menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir ve inşa edebilir, satın alabilir ve bunlar üzerine her türlü şahsi ve ayni hakları irtifaklar leh ve aleyhinde ipotekler satış vaadi sözleşmeleri tesis ve akdedebilir gerektiğinde bunları fek ve devredebilir.8. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, devralabilir, devredebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, paylarını, kamu kesimi ve özel sektör borçlanma araçlarını ve diğer menkul kıymetlerini satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.9. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, kredi veren yerli ve yabancı kuruluşlar ile bankalara borçlanabilir, kredi sözleşmeleri yapabilir, borçlarına karşılık olarak alacaklarını temlik edebilir.10. Şirket, gerektiğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, kendi paylarını iktisap edebilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.11. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile Şirket bu işleri de yapabilecektir.Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 7000000B 28000000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATIF TUNÇ ATIL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 20.04.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 36.14 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -İLHAM ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gemi Mühendisi 20.04.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 13.14 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -NİLÜFER ATIL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - - Hayır 16.43 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MURAT CAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.04.2022 İcrada Görevli Mali İşler Direktörü - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -TOLGA CANKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 20.04.2022 İcrada Görevli Ar-Ge Müdürü - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -NECİP ÇAYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 20.04.2022 İcrada Görevli - - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064327BIST