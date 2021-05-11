HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2021 16:26
HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SERVET EYÜPGİLLER 219.825,51 TRY 54,956377
SERVET GÜR EYÜPGİLLER 180.173,79 TRY 45,04337
İSMET TUĞUL 0,10 TRY 0,000025
AHMET ŞATIROĞLU 0,10 TRY 0,000025
VEYSEL YEREBASMAZ 0,10 TRY 0,000025
NİHAT HALUK BİLGE 0,10 TRY 0,000025
ÖMER ÖZBANİÇA 0,10 TRY 0,000025
MEHMET ŞAHAN 0,10 TRY 0,000025
CEMİL YUMUŞ 0,10 TRY 0,000025
TOPLAM 400000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SERVET GÜR EYÜPGİLLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Muhasebe ve Denetim Uzmanı MANAGING PARTNER 45.04337
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
SERVET EYÜPGİLLER
İSMET TUĞUL
SERVET GÜR EYÜPGİLLER
MEHMET ŞAHAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936185
BIST