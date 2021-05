HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SERVET EYÜPGİLLER 219.825,51 TRY 54,956377SERVET GÜR EYÜPGİLLER 180.173,79 TRY 45,04337İSMET TUĞUL 0,10 TRY 0,000025AHMET ŞATIROĞLU 0,10 TRY 0,000025VEYSEL YEREBASMAZ 0,10 TRY 0,000025NİHAT HALUK BİLGE 0,10 TRY 0,000025ÖMER ÖZBANİÇA 0,10 TRY 0,000025MEHMET ŞAHAN 0,10 TRY 0,000025CEMİL YUMUŞ 0,10 TRY 0,000025TOPLAM 400000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SERVET GÜR EYÜPGİLLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Muhasebe ve Denetim Uzmanı MANAGING PARTNER 45.04337Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıSERVET EYÜPGİLLERİSMET TUĞULSERVET GÜR EYÜPGİLLERMEHMET ŞAHANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936185BIST