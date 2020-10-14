***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:07
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881494
BIST
14:271.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
14:277,9518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
14:279,3402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
14:27485,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,36
|Açılış
|: 485,91
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,96
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler14:26
|TRCAS
|5,28
|127.008.164
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|966.433
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.643.911
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|63.104.237
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.198.491
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,88
|3.704.740.978
|% 7,49
|
|TUPRS
|84,60
|1.828.655.573
|% 5,49
|
|ODAS
|3,73
|1.441.166.381
|% 5,07
|
|ZOREN
|3,03
|1.159.832.970
|% 8,60
|
|GARAN
|7,07
|676.185.522
|% -0,28
|
|PETKM
|4,88
|3.704.740.978
|% 7,49
|
|ODAS
|3,73
|1.441.166.381
|% 5,07
|
|ZOREN
|3,03
|1.159.832.970
|% 8,60
|
|EKGYO
|1,89
|556.281.001
|% -1,05
|
|TSKB
|1,17
|283.774.333
|% 2,63
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9473
|7,9498
|% 0,39
|
|Euro
|9,3358
|9,3400
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2752
|10,3267
|% 0,61
|
|Frank
|8,6552
|8,7073
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1110
|2,1215
|% 0,29
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|9,74
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.201
|3.281
|25,60
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,38
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,19
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|-0,04
|
Seans Raporu
14:26
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14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 39 artarak (% 0.49 ) 1, 304
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14:37CUSAN
Yüzde 8.01 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 478, 407 adet işlem