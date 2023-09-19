***HLGYO* *DURDO* *KAYSE* *BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.09.2023 09:12
***HLGYO******DURDO******KAYSE******BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRKSN, DURDO, KAYSE, HLGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0576923 TL Teorik Fiyat: 21,102 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DURDO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,16 TL Teorik Fiyat: 48,56 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KAYSE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,05 TL Teorik Fiyat: 41,23 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) HLGYO.E %4,77707 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,116 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196073
BIST