***HLGYO* *DURDO* *KAYSE* *BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***HLGYO******DURDO******KAYSE******BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BRKSN, DURDO, HLGYO, KAYSE19.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBERKOSAN YALITIM BRKSN 0,0576923 0,051923DURAN DOGAN BASIM DURDO 0,16 0,144KAYSERI SEKER FABRIKASI KAYSE 0,05 0,045Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaHALK GMYO HLGYO 4,77707 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195808BIST