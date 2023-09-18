***HLGYO* *DURDO* *KAYSE* *BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.09.2023 16:52
***HLGYO******DURDO******KAYSE******BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BRKSN, DURDO, HLGYO, KAYSE
19.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BERKOSAN YALITIM BRKSN 0,0576923 0,051923
DURAN DOGAN BASIM DURDO 0,16 0,144
KAYSERI SEKER FABRIKASI KAYSE 0,05 0,045
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HALK GMYO HLGYO 4,77707 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195808
BIST