***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşMarka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsa değerlemesiRapor Tarihi08.07.2022AçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş.'nin imzaladığı hasılat paylaşımı sözleşmesine konu Kocaeli Dilovası merkezli arsaların güncel değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044860BIST