***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
13.05.2022 02:36
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 2.246.209 348.459.758 -351.894.931 -1.188.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 162.941 0 0 8.234.293 8.397.234
Dönem Sonu Bakiyeler
15 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 231.854 54.982.184 1.877.092.420 8.234.293 2.933.139.448 0 2.933.139.448
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.775.956 375.912.285 3.297.726.119 0 3.297.726.119
Transferler
0 0 0 0 3.404.927 372.507.358 -375.912.285 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 49.602.230 49.602.230
Sermaye Arttırımı
15 510.000.000 -14.378.002 426.499 0 0 0 0 496.048.497
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.530.000.000 -43.134.006 50.371.595 61.003 62.192.710 2.194.283.314 49.602.230 3.843.376.846 0 3.843.376.846
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
545.178.167 8.073.330
Dönem Karı (Zararı)
545.224.228 8.447.183
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-38.424.117 -1.458.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 965.184 887.871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12-13 315.921 387.993
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-20 -1.896.239 -2.734.248
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -37.808.983 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-36.565.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.243.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.525.596 -1.193.415
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.558.311 1.113.654
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -45.936.318 -4.249.364
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.241.729 2.242.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.257.129 -1.287.937
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23.394.807 529.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.873.440 458.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-33.873.350 -2.099.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.999.910 2.558.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
540.325.707 5.795.384
Alınan Faiz
4.852.460 2.277.946
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-271.141.935 -53.671.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.815.190 -394.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.538.983 17.600.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-20 -272.865.728 -70.876.791
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
160.993.151 -1.629.069
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-793.822.173 332.733.595
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
957.345.046 -316.105.659
Ödenen Temettüler
426.499 0
Ödenen Faiz
-2.956.221 -18.257.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
435.029.383 -47.226.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
435.029.383 -47.226.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.773.911 49.531.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
487.803.294 2.304.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
27 487.839.767 52.795.894
Ticari Alacaklar
5 3.535.823 1.811.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.535.763 1.811.138
Stoklar
6 222.769.414 176.833.096
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.149.936 734.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.149.936 734.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
898.601 733.745
Diğer Dönen Varlıklar
14 73.525.784 39.817.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
73.525.784 39.817.290
ARA TOPLAM
789.719.325 272.725.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
789.719.325 272.725.275
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
30 15.000.000 15.000.000
Ticari Alacaklar
5 106.571 244.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
106.571 244.980
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 4.434.393.228 4.127.257.500
Maddi Duran Varlıklar
10 4.756.536 3.917.083
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 780.448 769.895
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
780.448 769.895
Peşin Ödenmiş Giderler
7 73.812.336 83.469.889
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
812.717 561.536
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
72.999.619 82.908.353
Diğer Duran Varlıklar
14 64.085.748 64.085.748
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
64.085.748 64.085.748
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.592.934.867 4.294.745.095
TOPLAM VARLIKLAR
5.382.654.192 4.567.470.370
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 1.039.870.644 864.006.093
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.038.933.443 862.804.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
937.201 1.201.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 49.095.711 50.368.187
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.095.711 50.368.187
Ticari Borçlar
5 120.855.686 51.598.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 10.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
120.855.686 51.588.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 118.315.115 94.920.308
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
118.315.115 94.920.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.638.432 3.490.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.152.900 2.799.386
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 485.532 691.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 37.956.421 24.859.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.956.421 24.859.026
ARA TOPLAM
1.369.732.009 1.089.243.097
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.369.732.009 1.089.243.097
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 83.154.379 94.209.091
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.779.327 93.736.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
375.052 472.259
Ticari Borçlar
85.000.000 85.000.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 85.000.000 85.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.390.958 1.292.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.390.958 1.292.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.545.337 180.501.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.539.277.346 1.269.744.251
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.843.376.846 3.297.726.119
Ödenmiş Sermaye
15 1.530.000.000 1.020.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -43.134.006 -28.756.004
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.371.595 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.003 61.003
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.003 61.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.003 61.003
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 62.192.710 58.787.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.194.283.314 1.821.775.956
Net Dönem Karı veya Zararı
49.602.230 375.912.285
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.843.376.846 3.297.726.119
TOPLAM KAYNAKLAR
5.382.654.192 4.567.470.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 28.609.655 33.758.371
Satışların Maliyeti
16 -2.837.457 -18.660.134
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.772.198 15.098.237
BRÜT KAR (ZARAR)
25.772.198 15.098.237
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.358.804 -5.365.243
Pazarlama Giderleri
18 -1.120.386 -1.050.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 37.909.367 463.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -663.370 -182.540
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.539.005 8.963.395
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.539.005 8.963.395
Finansman Giderleri
20 -4.936.775 -729.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.602.230 8.234.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.602.230 8.234.293
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.602.230 8.234.293
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.602.230 8.234.293
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.602.230 8.234.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.602.230 8.234.293
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030060
BIST