***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 2.246.209 348.459.758 -351.894.931 -1.188.964Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 162.941 0 0 8.234.293 8.397.234Dönem Sonu Bakiyeler15 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 231.854 54.982.184 1.877.092.420 8.234.293 2.933.139.448 0 2.933.139.448Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.775.956 375.912.285 3.297.726.119 0 3.297.726.119Transferler0 0 0 0 3.404.927 372.507.358 -375.912.285 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 49.602.230 49.602.230Sermaye Arttırımı15 510.000.000 -14.378.002 426.499 0 0 0 0 496.048.497Dönem Sonu Bakiyeler15 1.530.000.000 -43.134.006 50.371.595 61.003 62.192.710 2.194.283.314 49.602.230 3.843.376.846 0 3.843.376.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI545.178.167 8.073.330Dönem Karı (Zararı)545.224.228 8.447.183Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-38.424.117 -1.458.384Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 965.184 887.871Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12-13 315.921 387.993Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-20 -1.896.239 -2.734.248Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -37.808.983 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-36.565.000 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-1.243.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler33.525.596 -1.193.415Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.558.311 1.113.654Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -45.936.318 -4.249.364Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.241.729 2.242.194Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler69.257.129 -1.287.937Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23.394.807 529.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.873.440 458.507Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-33.873.350 -2.099.637Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.999.910 2.558.144Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları540.325.707 5.795.384Alınan Faiz4.852.460 2.277.946Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-271.141.935 -53.671.078Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -1.815.190 -394.287Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 3.538.983 17.600.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-20 -272.865.728 -70.876.791FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI160.993.151 -1.629.069Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-793.822.173 332.733.595Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları957.345.046 -316.105.659Ödenen Temettüler426.499 0Ödenen Faiz-2.956.221 -18.257.005YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)435.029.383 -47.226.817NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)435.029.383 -47.226.817DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.773.911 49.531.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ487.803.294 2.304.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27 487.839.767 52.795.894Ticari Alacaklar5 3.535.823 1.811.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 60 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.535.763 1.811.138Stoklar6 222.769.414 176.833.096Peşin Ödenmiş Giderler7 1.149.936 734.112İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.149.936 734.112Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar898.601 733.745Diğer Dönen Varlıklar14 73.525.784 39.817.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar73.525.784 39.817.290ARA TOPLAM789.719.325 272.725.275TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR789.719.325 272.725.275DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar30 15.000.000 15.000.000Ticari Alacaklar5 106.571 244.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar106.571 244.980Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 4.434.393.228 4.127.257.500Maddi Duran Varlıklar10 4.756.536 3.917.083Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 780.448 769.895Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar780.448 769.895Peşin Ödenmiş Giderler7 73.812.336 83.469.889İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler812.717 561.536İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler72.999.619 82.908.353Diğer Duran Varlıklar14 64.085.748 64.085.748İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar64.085.748 64.085.748TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.592.934.867 4.294.745.095TOPLAM VARLIKLAR5.382.654.192 4.567.470.370KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 1.039.870.644 864.006.093İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.038.933.443 862.804.646İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar937.201 1.201.447Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 49.095.711 50.368.187İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.095.711 50.368.187Ticari Borçlar5 120.855.686 51.598.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 10.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar120.855.686 51.588.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 118.315.115 94.920.308Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri118.315.115 94.920.308Kısa Vadeli Karşılıklar3.638.432 3.490.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.152.900 2.799.386Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 485.532 691.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 37.956.421 24.859.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler37.956.421 24.859.026ARA TOPLAM1.369.732.009 1.089.243.097TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.369.732.009 1.089.243.097UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 83.154.379 94.209.091İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar82.779.327 93.736.832İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar375.052 472.259Ticari Borçlar85.000.000 85.000.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 85.000.000 85.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.390.958 1.292.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.390.958 1.292.063TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.545.337 180.501.154TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.539.277.346 1.269.744.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.843.376.846 3.297.726.119Ödenmiş Sermaye15 1.530.000.000 1.020.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -43.134.006 -28.756.004Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.371.595 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)61.003 61.003Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.003 61.003Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.003 61.003Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 62.192.710 58.787.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.194.283.314 1.821.775.956Net Dönem Karı veya Zararı49.602.230 375.912.285TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.843.376.846 3.297.726.119TOPLAM KAYNAKLAR5.382.654.192 4.567.470.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 28.609.655 33.758.371Satışların Maliyeti16 -2.837.457 -18.660.134TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.772.198 15.098.237BRÜT KAR (ZARAR)25.772.198 15.098.237Genel Yönetim Giderleri18 -7.358.804 -5.365.243Pazarlama Giderleri18 -1.120.386 -1.050.581Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 37.909.367 463.522Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -663.370 -182.540ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.539.005 8.963.395FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.539.005 8.963.395Finansman Giderleri20 -4.936.775 -729.102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.602.230 8.234.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)49.602.230 8.234.293DÖNEM KARI (ZARARI)49.602.230 8.234.293Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları49.602.230 8.234.293Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.602.230 8.234.293Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları49.602.230 8.234.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030060BIST