***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.513.073 8.073.330Dönem Karı (Zararı)49.376.911 8.447.183Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-38.800.017 -1.458.384Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 978.106 887.871Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12-13 521.931 387.993Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-20 -3.735.054 -2.734.248Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -36.565.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-36.565.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.083.719 -1.193.415Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.085.080 1.113.654Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -47.118.846 -4.249.364Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.705.868 2.242.194Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.282.062 -1.287.937Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23.394.807 529.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.095.092 458.507Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-34.151.909 -2.099.637Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-943.183 2.558.144Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.660.613 5.795.384Alınan Faiz4.852.460 2.277.946Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-226.768.357 -53.671.078Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -1.821.849 -394.287Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 3.538.983 17.600.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-20 -228.485.491 -70.876.791FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI629.981.248 -1.629.069Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri510.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-790.622.172 332.733.595Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları957.345.046 -316.105.659Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-46.741.626 -18.257.005YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)434.725.964 -47.226.817NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)434.725.964 -47.226.817DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.087.564 49.531.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 487.813.528 2.304.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712Transferler0 0 0 0 2.246.209 350.206.256 -352.452.465 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 162.940 0 0 8.447.183 8.610.123Dönem Sonu Bakiyeler15 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 231.853 54.982.184 1.878.838.918 8.447.183 2.935.098.835 0 2.935.098.835Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.583.883 378.556.382 3.300.178.143 0 3.300.178.143Transferler0 0 0 0 3.634.796 374.921.586 -378.556.382 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 49.376.911 49.376.911Sermaye Arttırımı15 510.000.000 -14.378.002 426.500 0 0 0 0 496.048.498Dönem Sonu Bakiyeler15 1.530.000.000 -43.134.006 50.371.596 61.003 62.422.579 2.196.505.469 49.376.911 3.845.603.552 0 3.845.603.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27 487.850.001 53.109.547Ticari Alacaklar5 3.535.824 2.284.370İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 60 60İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.535.764 2.284.310Stoklar6 231.180.474 184.061.628Peşin Ödenmiş Giderler7 1.212.568 260.880İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.212.568 260.880Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar898.601 734.045Diğer Dönen Varlıklar14 76.730.804 42.743.451İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar76.730.804 42.743.451ARA TOPLAM801.408.272 283.193.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR801.408.272 283.193.921DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 106.571 244.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar106.571 244.980Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 4.449.393.228 4.142.257.500Maddi Duran Varlıklar10 5.016.515 4.181.825Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 796.448 787.395Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar796.448 787.395Peşin Ödenmiş Giderler7 73.812.362 83.469.918İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler812.717 561.536İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler72.999.645 82.908.382Diğer Duran Varlıklar14 64.085.748 64.085.748İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar64.085.748 64.085.748TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.593.210.872 4.295.027.366TOPLAM VARLIKLAR5.394.619.144 4.578.221.287KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 1.048.100.644 869.036.092İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar996.305.430 867.834.645İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar51.795.214 1.201.447Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 49.095.711 50.368.187İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.095.711 50.368.187Ticari Borçlar5 122.814.161 55.532.099İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 442.900 10.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar122.371.261 55.522.078Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 118.315.116 94.920.309Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri118.315.116 94.920.309Kısa Vadeli Karşılıklar3.152.900 2.799.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.152.900 2.799.386Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 37.991.723 24.885.919İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler37.991.723 24.885.919ARA TOPLAM1.379.470.255 1.097.541.992TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.379.470.255 1.097.541.992UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 83.154.379 94.209.091İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar83.154.379 94.209.091Ticari Borçlar85.000.000 85.000.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 85.000.000 85.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.390.958 1.292.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.390.958 1.292.061TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.545.337 180.501.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.549.015.592 1.278.043.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.845.603.552 3.300.178.143Ödenmiş Sermaye15 1.530.000.000 1.020.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -43.134.006 -28.756.004Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.371.596 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)61.003 61.003Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.003 61.003Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.003 61.003Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 62.422.579 58.787.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.196.505.469 1.821.583.883Net Dönem Karı veya Zararı49.376.911 378.556.382TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.845.603.552 3.300.178.143TOPLAM KAYNAKLAR5.394.619.144 4.578.221.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 28.845.006 33.961.693Satışların Maliyeti16 -2.837.702 -18.660.458TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.007.304 15.301.235BRÜT KAR (ZARAR)26.007.304 15.301.235Genel Yönetim Giderleri18 -7.375.942 -5.387.794Pazarlama Giderleri-1.440.894 -1.051.434Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 38.179.671 512.058Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -739.992 -169.646ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.630.147 9.204.419FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.630.147 9.204.419Finansman Giderleri20 -5.253.236 -757.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.376.911 8.447.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)49.376.911 8.447.183DÖNEM KARI (ZARARI)49.376.911 8.447.183Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları49.376.911 8.447.183Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 162.940Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 162.940Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 162.940TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.376.911 8.610.123Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları49.376.911 8.610.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030061BIST