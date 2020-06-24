***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 20:05
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ergin KAYA'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852729
BIST
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7145
18:05389,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,18
|Açılış
|: 389,46
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,25
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4911
|8,5337
|% -0,65
|
|Frank
|7,2040
|7,2474
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-1,34
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.541
|2,90
|
|Tam
|2.591
|2.606
|3,00
|
|Yarım
|1.263
|1.275
|1,50
|
|Çeyrek
|633
|638
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-2,24
|
Seans Raporu
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