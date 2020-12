***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHALK GYO - VAKIF GYO Adi Ortaklığı Gayrimenkul Projesi "Bizimtepe Aydos" 100000 50000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabii OrtaklıkHALK GYO - ER KONUT Adi Ortaklığı Gayrimenkul Projesi "Şehristan Konutları" 100000 50000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabii OrtaklıkTeknik Yapı - Halk GYO Adi Ortaklığı Gayrimenkul Projesi "Evora İzmir" 100000 49000 TRY 49 Müşterek Yönetime Tabii OrtaklıkHALK Yapı Projeleri Geliştirme AŞ Gayrimenkul Geliştirme 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893521BIST