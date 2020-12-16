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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.12.2020 18:23



***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HALK GYO - VAKIF GYO Adi Ortaklığı Gayrimenkul Projesi "Bizimtepe Aydos" 100000 50000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık
HALK GYO - ER KONUT Adi Ortaklığı Gayrimenkul Projesi "Şehristan Konutları" 100000 50000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık
Teknik Yapı - Halk GYO Adi Ortaklığı Gayrimenkul Projesi "Evora İzmir" 100000 49000 TRY 49 Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık
HALK Yapı Projeleri Geliştirme AŞ Gayrimenkul Geliştirme 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893521


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BRYAT 380,80 64.495.946 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.681.409 % 9,99  
IDGYO 7,60 11.173.874 % 9,99  
AVOD 8,07 126.225.864 % 9,95  
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Frank 8,7778 8,8307 % -0,43  
Riyal 2,0748 2,0852 % -0,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 0,15  
Altın Gr. 466 466 -1,65  
Cumhuriyet 3.086 3.132 18,00  
Tam 3.077 3.155 -5,71  
Yarım 1.487 1.526 -2,76  
Çeyrek 746 763 -1,38  
Gümüş.Ons 24,94 24,98 0,44  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,09  
B. Petrol 50,89 50,89 0,13  
Seans Raporu 18:05
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