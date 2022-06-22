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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2022 20:22
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 25399587.96 TRY 1,62 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 1544600412.04 TRY 98,38 İmtiyaz Yok. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Erdal BEKİN Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Grup Başkanı / GMY / Genel Müdür Vekili Yoktur.
YAŞAR GÖKTAŞ Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkan Vekili Yoktur.
YAVUZ ÖZTÜRK Proje Geliştirme ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Proje Uygulama Müdürü Yoktur.
Uğur GÜNEY Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal İletişim Müdürü Bankacı Grup Başkanı Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038812


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 12,87 421.444.981 % 10,00  
BAYRK 6,71 30.091.856 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
BALAT 13,12 1.440.668 % 9,15  
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Frank 17,9695 18,0778 % 0,58  
Riyal 4,6065 4,6296 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.841 7,34  
Altın Gr. 1.026 1.026 4,08  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.804 6.915 28,00  
Yarım 3.341 3.382 13,00  
Çeyrek 1.673 1.691 7,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,50 -0,21  
Gümüş Gr. 11,97 11,99 -0,11  
B. Petrol 112 112 -2,95  
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