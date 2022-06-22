***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2022 20:22
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 25399587.96 TRY 1,62 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 1544600412.04 TRY 98,38 İmtiyaz Yok. İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Erdal BEKİN Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Grup Başkanı / GMY / Genel Müdür Vekili Yoktur.
YAŞAR GÖKTAŞ Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkan Vekili Yoktur.
YAVUZ ÖZTÜRK Proje Geliştirme ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Proje Uygulama Müdürü Yoktur.
Uğur GÜNEY Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal İletişim Müdürü Bankacı Grup Başkanı Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038812
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1191
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.025,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.025,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3302
|17,3419
|% 0,02
|
|Euro
|18,3289
|18,3861
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,2078
|21,3141
|% -0,05
|
|Frank
|17,9695
|18,0778
|% 0,58
|
|Riyal
|4,6065
|4,6296
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|7,34
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,08
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.804
|6.915
|28,00
|
|Yarım
|3.341
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-2,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO