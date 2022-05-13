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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

13.05.2022 02:38
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2022
Karar Sayısı
627
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                              01.01.2022 – 31.03.2022 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE  OLMAYAN VE  KONSOLİDE OLAN FİNANSAL  TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
 KARAR TARİHİ : 12.05.2022
 
KARAR SAYISI : 627
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye  Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca  hazırlanan 01.01.2022 – 31.03.2022 ara hesap dönemine ait konsolide  olmayan ve konsolide olan finansal tablolar ve konsolide faaliyet raporu  tarafımızca incelenmiştir.
  
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri,  finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde  yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını  ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve  belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
   
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu  beyan ederiz.       Saygılarımızla,
 
 
 
    Yaşar GÖKTAŞ
       Erdal BEKİN
    Raci Kaptan KOLAYLI

      Finansal Yönetim ve Planlama
Genel Müdür Yrd.
           Genel Müdür V. ve
  Yönetim  Kurulu Üyesi
 
      Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı

 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030063


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Gümüş Gr. 10,48 10,49 0,27  
B. Petrol 112 112 4,07  
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