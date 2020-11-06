***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.11.2020 18:15
***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.11.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Bizimtepe Aydos Projesine ait 2020 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886786
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:008,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1301
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0010,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1922
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:00535,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 7,62
|Açılış
|: 535,17
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BLCYT
|7,26
|61.705.854
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|DAGHL
|18,15
|5.413.937
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.020.524
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.401.461
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|956.462
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|491.573
|% -9,96
|
|TSKB
|2,22
|1.910.069.831
|% 4,72
|
|GARAN
|6,96
|1.740.828.639
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,45
|1.606.790.632
|% 3,92
|
|ODAS
|3,61
|851.472.000
|% 0,56
|
|SISE
|6,58
|803.884.956
|% -0,75
|
|TSKB
|2,22
|1.910.069.831
|% 4,72
|
|KRDMD
|3,45
|1.606.790.632
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|666.907.648
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,81
|543.364.474
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|1.740.828.639
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5465
|8,5546
|% 1,65
|
|Euro
|10,1432
|10,1584
|% 1,95
|
|Sterlin
|11,2085
|11,2647
|% 1,63
|
|Frank
|9,4719
|9,5290
|% 2,22
|
|Riyal
|2,2790
|2,2905
|% 1,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-2,86
|
|Altın Gr.
|537
|537
|9,46
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,15
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|-0,77
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
-
17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem