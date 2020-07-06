***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 18:11
***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 2. çeyrek (01.04.2020-30.06.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
• Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 11.806 m² satılabilir alana sahip, 80 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 54,88 milyon TL tutarla satılmıştır.
• Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 322 m² satılabilir alana sahip, 1 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 720 bin TL tutarla satılmıştır.
• Erzurum Şehristan Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 2.881 m² satılabilir alana sahip, 18 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 6,27 milyon TL tutarla satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855222
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05393,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,19
|Açılış
|: 393,32
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|ULAS
|5,35
|11.570.153
|% -5,14
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 6,51
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|SMART
|9,22
|106.554.129
|% -0,75
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 6,51
|
|HLGYO
|2,39
|51.846.956
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5455
|8,5883
|% 0,09
|
|Frank
|7,2616
|7,3054
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,41
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.570
|15,40
|
|Tam
|2.624
|2.637
|15,90
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,70
|
|Çeyrek
|637
|646
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,25
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,33
|