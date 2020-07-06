***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 2. çeyrek (01.04.2020-30.06.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.• Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 11.806 m² satılabilir alana sahip, 80 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 54,88 milyon TL tutarla satılmıştır.• Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 322 m² satılabilir alana sahip, 1 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 720 bin TL tutarla satılmıştır.• Erzurum Şehristan Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 2.881 m² satılabilir alana sahip, 18 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 6,27 milyon TL tutarla satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855222BIST