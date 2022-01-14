***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 16:41
***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40-(3)- ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında
2021 Yılı içerisinde, portföyümüzde bulunan,
Tablo Adalar Projesinde yer alan 148 bağımsız bölüm, 267.824.548,71 TL+KDV
Cubes Ankara Projesinde yer alan 154 bağımsız bölüm, 305.308.268,00 TL+KDV
Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan 15 bağımsız bölüm, Şirket payına düşen 8.628.830,51 TL + KDV
Olmak üzere toplam 581.761.647,22 TL+KDV bedelle satılmıştır.
2021 yılında, devam eden mevcut kira sözleşmeleri toplam 240.638,65 TL+KDV tutarı karşılığında yenilenmiş ve 17.175,00 TL+KDV tutarında yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994157
BIST