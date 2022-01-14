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***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.01.2022 16:41
***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40-(3)- ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında  
2021 Yılı içerisinde, portföyümüzde bulunan,
Tablo Adalar Projesinde yer alan 148 bağımsız bölüm, 267.824.548,71 TL+KDV
Cubes Ankara Projesinde yer alan 154 bağımsız bölüm, 305.308.268,00 TL+KDV
Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı  (%50/%50)  bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan 15 bağımsız bölüm, Şirket payına düşen 8.628.830,51 TL + KDV 
Olmak üzere toplam 581.761.647,22  TL+KDV bedelle satılmıştır.
2021 yılında, devam eden mevcut kira sözleşmeleri toplam  240.638,65 TL+KDV tutarı karşılığında  yenilenmiş ve 17.175,00 TL+KDV  tutarında yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994157


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 97,35 1.296.741 % 10,00  
DOAS 50,00 176.683.091 % 9,99  
PKENT 350,60 28.596.440 % 9,99  
QNBFB 43,62 988.037 % 9,98  
DARDL 3,89 250.993.189 % 9,89  
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Dolar 13,5307 13,5418 % -0,30  
Euro 15,4885 15,4990 % -0,53  
Sterlin 18,4844 18,5771 % -0,36  
Frank 14,7847 14,8738 % -0,37  
Riyal 3,5938 3,6118 % -0,38  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 4,23  
Altın Gr. 794 795 -0,81  
Cumhuriyet 5.270 5.350 -16,00  
Tam 5.248 5.381 -12,77  
Yarım 2.537 2.603 -6,17  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,09  
Gümüş.Ons 23,06 23,10 0,01  
Gümüş Gr. 10,01 10,02 -0,06  
B. Petrol 84,75 84,75 0,28  
Seans Raporu 16:51
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