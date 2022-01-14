***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40-(3)- ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında2021 Yılı içerisinde, portföyümüzde bulunan,Tablo Adalar Projesinde yer alan 148 bağımsız bölüm, 267.824.548,71 TL+KDVCubes Ankara Projesinde yer alan 154 bağımsız bölüm, 305.308.268,00 TL+KDVHalk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan 15 bağımsız bölüm, Şirket payına düşen 8.628.830,51 TL + KDVOlmak üzere toplam 581.761.647,22 TL+KDV bedelle satılmıştır.2021 yılında, devam eden mevcut kira sözleşmeleri toplam 240.638,65 TL+KDV tutarı karşılığında yenilenmiş ve 17.175,00 TL+KDV tutarında yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994157BIST